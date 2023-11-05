Україна

Капітан водночас є й найбільш досвідченим гравцем команди на такому рівні.

Дніпровський Дніпро-1 посеред тижня в перенесеному гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги здолав львівський Рух.

Рух — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У цій зустрічі до складу команди Юрія Максимова повернувся після травми капітан Олександр Сваток й одразу став автором оновлення клубного рекорду.

Віднині 29-річний виконавець має на власному рахунку 6071 хвилину в зустрічах у рамках УПЛ, що є найбільшим показником серед усіх інших футболістів у історії Дніпра-1.

Сваток за цим показником випередив досвідченого гравця — Сергія Логінова (6014 хвилин), який наразі виступає в складі Олександрії.

П’ятірку футболістів, які перетнули межу в 5000 хвилин, замикають Артем Довбик (5963), Володимир Адамюк (5804) та Олександр Піхальонок (5651).

Нагадаємо, що Сваток є вихованцем академії ще старого Дніпра, тоді як за Дніпро-1 почав виступати взимку 2020 року.