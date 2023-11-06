Україна

Хавбек львівської команди поділився своїми думками про майбутню гру проти Оболоні.

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував майбутній матч УПЛ проти столичної Оболоні.

"Оболонь – хороша, згуртована команда, доволі непогано обороняється і добре вибігає в контратаки. Думаю, саме цим вони здобувають залікові бали.

Не бачу в результатах клубу нічого страшного, це футбол. У футболі буває все, головне – не опускати руки та рухатись далі, старатись вигравати кожен матч.

Після зборів дуже добре себе почував. Завоював місце в основному складі, після гри з ЛНЗ отримав пошкодження, потягнув м'яз. Через це пропустив одну гру, після чого треба знову входити у тренувальний процес. Через пару турів також отримав пошкодження плеча, потихеньку відновився і слава Богу почуваю себе добре.

У Руха академія справді найкраща в Україні і одна з кращих у Європі. На мою думку, успіх – в згуртованості, з самого малечку за тобою дивляться тренери, які працюють в структурі клубу, вони спілкуються з тренерами U-19 і основної команди. Кожен одне одного знає, це допомагає.

Не люблю забігати наперед. Наша задача – у кожній грі перемагати, а там вже подивимся, на якому місці ми будемо", - наводить слова Притули прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Рух — Оболонь відбудеться сьогодні, 6 листопада, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.