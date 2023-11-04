Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Оболонню.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти столичної Оболоні.

"Оболонь – хороша та організована команда. Вони вже проявили себе у цьому сезоні, коли перемогли Дніпро-1 та Динамо – це були досить показові матчі. З таким суперником завжди не просто грати.

Розуміємо, що потрібно буде долати насичену оборону, тож Рух готується до складного матчу. Звичайно, поразка з у матчі проти Дніпра-1 зіпсувала настрій нашій команді.

Звісно, хочеться перемагати завжди, але ми розуміємо, що у складі Руху багато молоді, тому потрібно зробити правильні висновки із цієї гри. Поразка також може багато чому навчити і ми вже проаналізували гру з дніпрянами – потрібно отримати з цього користь.

Ми не звертаємо увагу на завантажений календар. Це нормально, коли футболісти грають двічі на тиждень, багато європейських клубів грають за таким графіком. Я не хочу робити з цього проблему. Втім футболістам потрібно правильно відновитись після попереднього матчу і підготуватись до наступної гри з Оболонню", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Оболонь відбудеться 6 листопада о 19:00 за київським часом.