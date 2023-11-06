Матч "довжиною в життя" Дніпро-1-Олександрія завершився мінімальною перемогою дніпрян. 

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє гостьовий матч проти донецького Шахтаря, а Олександрія прийматиме рівненський Верес. 

Огляд матчу

Дніпро-1 — Олександрія 1:0

Голи: Філіппов 34

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сарапій, Сваток, Адамюк — Рубчинський, Бабенко — Лєднєв (Пуріта 88), Піхальонок, Гуцуляк — Філіппов (Вітінью 80).

Олександрія: Єрмаков — Копина, Савченко, Логінов (к), Скорко — Сігєєв — Шулянський (Базаєв 84), Шостак (Пласка 60), Смирний (Кулаковський 60), Джевані — Погорілий (Андрейчук 46).

Попередження: Сарапій 71 — Скорко 79, Кулаковський 90. 