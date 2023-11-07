Україна

Реакція гравця Руху на 2:2 з киянами.

Нападник Руху Ілля Квасниця, який забив гол та віддав асист у матчі з Оболонню, поділився думками про гру з "пивоварами" (2:2).

"Забити вдалося завдяки чудовій подачі Віталія Романа. Загалом це заслуга всієї команди. Були позитивні емоції, адже я завжди намагаюсь допомогти, коли виходжу на поле. Моє завдання – забивати та асистувати. Тобто робити все, що потрібно, аби команда здобувала позитивний результат.

Після того, як ми відкрили рахунок, команда намагались грати в атакувальний футбол, але пропустила контратаки, після яких Оболонь забила. Мабуть, в цих епізодах ми втратили концентрацію. Наприкінці матчу вдалось створити багато моментів, аби вирвати перемогу, втім нам не пощастило.

Ми незадоволені результатом, адже потрібно перемагати у таких матчах. Ми готувались до Оболоні, розбирали їхню гру і в принципі все те саме побачили й у цьому поєдинку. Просто Рух допустив кілька помилок і суперник ними скористався", - сказав гравець Руху.