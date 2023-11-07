Інше

Колишній наставник Інтер Маямі став тренером іншої американської команди.

Портленд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Філа Невілла на посаду головного тренера команди.

Контракт фахівця з американською командою розрахований до 2026 року.

"Я дуже схвильований викликом, який чекає на мене попереду. З першої ж хвилини знайомства з командою я зрозумів, що це правильна можливість, правильний клуб і правильне місто для мене.

Думаю, ця подорож стане чимось особливим. У мене залишилися чудові спогади про відвідини Портленда, який нагадує мені про мій рідний Манчестер", – сказав Невілл на презентації.

Останнім клубом Невілла був Інтер Маямі, з якого його звільнили в червні.