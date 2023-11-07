Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 листопада 2023 року, 19:00.

В 13-му турі відбувся матч між чинними лідерами чемпіонату України. Полісся на своєму полі розписало нічию з Кривбасом — 1:1.

Гості відкрили рахунок завдяки голу Кузика. Полісся відповіло голом Козака.

Кривбас залишився на першому місці, тоді як Полісся втратило другу сходинку, пропустивши туди Дніпро-1.

Огляд матчу:

Полісся — Кривбас 1:1

Голи: Козак, 54 — Кузик, 39



Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Крушинський (Огіря, 75), Танковський — Янаков (Козак, 46), Аріелсон (Шастал, 83), Макуана.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Татарков, 62, Прінс, 82) — Задерака, Дебелко (Приходько, 61), Д. Кузик (Блізніченко, 81) — Кожушко (Устименко, 90+1).



Попередження: Кожушко