Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 листопада 2023 року, 19:00.
РУХ ПРОТИ ОБОЛОНІ, UPL
07 листопада 2023, 12:50
У 13-му турі чемпіонату України Рух та Оболонь розписали бойову нічию — 2:2.
Після низки невдалих матчів Рух опустився на п'яте місце, Оболонь розташувалася на 12-ій сходинці.
Огляд матчу:
Рух – Оболонь 2:2
Голи: Квасниця 3, Карабін 83 – Суханов 37, Краснопір 48
Рух: Ледвій – Сич, Слюбік, Дідик, Роман – Едсон (Плюмен 63), Сапуга, Квасниця, Рунич (Бренер 51) – Пастух (Карабін 80), Теслюк (Соломон-Отабор 63)
Оболонь: Кичак – Дубко, Карась, Лук'янчук – Осман, Косовський, Слободян (Груша 60), Черненко (Фатєєв 84), Прокопенко – Суханов (Вовкун 78), Краснопір
Попередження: Слюбік 32, Едсон 53, Роман 60, Квасниця, 70 – Прокопенко 87, Вовкун 90+5