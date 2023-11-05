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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 листопада 2023 року, 15:00.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 обіграв Чорноморець.

Шторгин вивів "моряків" вперед в першому таймі. Проте харків'яни зуміли забрати три очки в цьому матчі: спочатку рахунок зрівняв Борячук, а Моура забив вирішальний м'яч. Відзначимо, що Чорноморець догравав матч в меншості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Чорноморець в 13 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Чорноморець 2:1

Голи: Борячук, 53, Арі, 78 — Штогрін, 20



Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фарина — Вачіберадзе (Борячук, 46), Мартинюк, А. Ткачук — Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83), Ременюк (Арі, 46).



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Хадіда, 85), Кузик (Дада, 81), Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.



Попередження: Ременюк, Сидоров, Чирук — Ієде, Путря



На 40-й хвилині був вилучений Самсон Ономіго Ієде (Чорноморець) (друге попередження).