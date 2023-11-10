Завершився матч чемпіонату України.
Колос - Минай - Юа Футбол
10 листопада 2023, 19:07
Колос впевнено переграв Минай. Обидва голи прийшли у першому таймі.
Героєм зустрічі став Микита Бурда, який спершу виконав гольову передачу на Вадима Мілько, а потім відмітився сам. Ковалівський колектив піднявся на шосту сходинку, ужгородська команда залишається на 16-ій позиції.
Колос — Минай — 2:0
Голи: Мілько, 18, Бурда, 35
Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Оріховський, 85), Богданов (Демченко, 71), Ємець — Болбат (М'якушко, 65), Безбородько (Ільїн, 65), Тотовицький (Салабай, 85)
Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Петько (Вітенчук, 46), Дмитрук — Ралюченко (Рогозинський, 54), Немчанінов — Одарюк (Голуб, 79), Твердохліб, Гечев (Кораблін, 46) — Гунічев (Вишневський, 46)
Попередження: Демченко — Петько, Мельник, Кораблін, Солдат
Видалення: Мельник