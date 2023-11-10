Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Колос впевнено переграв Минай. Обидва голи прийшли у першому таймі.

Героєм зустрічі став Микита Бурда, який спершу виконав гольову передачу на Вадима Мілько, а потім відмітився сам. Ковалівський колектив піднявся на шосту сходинку, ужгородська команда залишається на 16-ій позиції.

Колос — Минай — 2:0

Голи: Мілько, 18, Бурда, 35

Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Оріховський, 85), Богданов (Демченко, 71), Ємець — Болбат (М'якушко, 65), Безбородько (Ільїн, 65), Тотовицький (Салабай, 85)

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Петько (Вітенчук, 46), Дмитрук — Ралюченко (Рогозинський, 54), Немчанінов — Одарюк (Голуб, 79), Твердохліб, Гечев (Кораблін, 46) — Гунічев (Вишневський, 46)

Попередження: Демченко — Петько, Мельник, Кораблін, Солдат

Видалення: Мельник