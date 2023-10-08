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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 17:00.

Колос із Ковалівки у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з полтавською Ворсклою (0:0).

Команда Ярослава Вишняка мала перевагу над полтавцями, але до реалізації своїх моментів була далека – за весь матч його підопічні жодного разу не влучили у ворота Дмитра Ісенка. При цьому самі полтавці мали лише один точний удар у бік воріт господарів.

Після дев'яти ігор Ворскла набрала 13 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса – 12 балів після десяти матчів та дев'ятий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Ворскла в 10 турі української Прем'єр-ліги:

Колос — Ворскла 0:0

Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець — Демченко, Мілько — Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65), Мякушко (Ільїн, 65).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 90+2), Павлюк, Корнієнко — Кане, Нестеренко (Бацула, 90+1), Скляр, Челядін, Якубу (Крупський, 77) — Степанюк.

Попередження: Демченко, Безбородько, Болбат, Бурда, Велетень — Скляр.