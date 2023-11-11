Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після поразки від Колоса.

Головний тренер закарпатського Миная Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (0:2).

"Спочатку гра нам, начебто, давалась. Суперник майже не створював моментів біля наших воріт. Ми намагались діяти на швидких атаках, створювати моменти. Але два стандартних положення… Хоча ми й працювали над цим компонентом, знали, хто з ким має грати.

У другому таймі більше стали грати на атаку, але трапилось вилучення нашого гравця. Хоча хлопці витримали, зіграли агресивно, впевнено та за гру у форматі 10х11 заслуговують тільки гарної оцінки", — наводить слова Шарана прес-служба клубу.

Після 14 ігор Колос набрав 20 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Миная шість балів і останній рядок.