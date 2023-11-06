Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер закарпатського Миная Володимир Шаран прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (0:0).

"Якщо враховувати, що ми першу половину матчу з Вересом програли у боротьбі, то сьогодні налаштовувалися не програти у цьому компоненті Ворсклі.

Тим більше, беручи до уваги, яка сьогодні була погода. Це, напевне, було основне завдання сьогодні, тому що ми розуміли, що в майстерності супернику поступаємось. Але хлопці проявили характер, билися, старалися як могли і претензій до них у мене немає в цьому компоненті.

В технічному ж плані ми бачимо, що проблем у нас достатньо. Але все одно, це дуже важливий для нас набраний пункт", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Ворскла.