Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Динамо Київ, який розпочнеться 12 листопада о 13:00.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зустрінеться із київським Динамо.

Поєдинок пройде на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький, а за системою ВАР спостерігатиме Денис Шурман.

Онлайн-трансляція:

Після 13 ігор Кривбас набрав 27 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Динамо Київ — 16 балів та дев’яти рядок відповідно, але після 10 матчів.