Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 листопада 2023 року, 14:00.

У 14-му турі УПЛ Зоря поступилась ЛНЗ з рахунком 1:2. Дублем за черкаський колектив відзначився Геннадій Пасіч. За луганців забив Алефіренко.

Зоря після відставки Кривенцова продовжує відчувати проблеми та перебуває в зоні перехідних матчів. ЛНЗ на десятій сходинці.

Огляд матчу:

Зоря — ЛНЗ 1:2

Голи: Алефіренко 88 — Пасіч 7, Пасіч 89

Зоря: Турбаєвський — Данченко (Горбач, 46), Джордан, Батагов, Снурніцин — Дришлюк (Жан Клод, 67) — Антюх, Нагнійний (Мішнев, 56), Мічин (Волошин, 56, Чурко, 78), Алефіренко — Герреро

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Селін (Насонов, 56), Рибалка (Банада, 81), Ковальов, Норенков – Олійник (Прядун, 86), Бойко – С. Шестаков (Тищенко, 81), Хобленко (Савін, 81), Г. Пасіч

Попередження: Снурніцин, 63, Дришлюк, 64, Жад Клод, 76, Горбач, 90+3 — Насонов, 74, Пеньков, 90