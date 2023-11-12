Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 листопада 2023 року, 13:00.

У 14-му турі УПЛ Динамо обіграло на виїзді Кривбас з рахунком 2:0.

Долю поєдинку вирішило видалення Бескоровайного в дебюті зустрічі. Кияни скористались більшістю та забили двічі — голи на рахунку Ваната та Караваєва.

Кривбас — Динамо Київ 0:2

Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака (Вакулко, 73), Приходько (Рябов, 18), Д. Кузик (Прінс, 85) — По (Кожушко, 46).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 79) — Караваєв (Малиш, 90+1), Царенко (Буяльський, 80), Беніто (Кабаєв, 46) — Ванат (Супряга, 88).



Попередження: Андрієвський