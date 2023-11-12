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КРИВБАС — ДИНАМО КИЇВ, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
12 листопада 2023, 18:42
У 14-му турі УПЛ Динамо обіграло на виїзді Кривбас з рахунком 2:0.
Долю поєдинку вирішило видалення Бескоровайного в дебюті зустрічі. Кияни скористались більшістю та забили двічі — голи на рахунку Ваната та Караваєва.
Кривбас — Динамо Київ 0:2
Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака (Вакулко, 73), Приходько (Рябов, 18), Д. Кузик (Прінс, 85) — По (Кожушко, 46).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 79) — Караваєв (Малиш, 90+1), Царенко (Буяльський, 80), Беніто (Кабаєв, 46) — Ванат (Супряга, 88).
Попередження: Андрієвський