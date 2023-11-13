Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.
Євгеній Пастух, фото ФК Рух Львів
13 листопада 2023, 11:07
Напередодні львівський Рух у гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав Чорноморець.
Чорноморець — Рух 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух, на рахунку якого один із голів, прокоментував успіх власного колективу.
"Дуже важкий, але цікавий матч. Чорноморець та Рух грають у схожий футбол, утім сьогодні ми закономірно перемогли, адже створили більше моментів, аніж наш суперник.
Приємно грати проти такого опонента, як Чорноморець. Вони самі грають у яскравий футбол і дають іншим продемонструвати свої якості.
У епізоді з першим голом пішла передача на Квасницю, а я тим часом побачив вільний простір у штрафному майданчику. Ілля віддав пас і мені потрібно було лише реалізувати свій момент.
У нас сильний та дружній колектив. У перерві ми підтримали Романа Дідика. Нічого страшного не сталось. Ми здобули перемогу", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти київського Динамо.