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Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні львівський Рух у гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав Чорноморець.

Чорноморець — Рух 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух, на рахунку якого один із голів, прокоментував успіх власного колективу.

"Дуже важкий, але цікавий матч. Чорноморець та Рух грають у схожий футбол, утім сьогодні ми закономірно перемогли, адже створили більше моментів, аніж наш суперник.

Приємно грати проти такого опонента, як Чорноморець. Вони самі грають у яскравий футбол і дають іншим продемонструвати свої якості.

У епізоді з першим голом пішла передача на Квасницю, а я тим часом побачив вільний простір у штрафному майданчику. Ілля віддав пас і мені потрібно було лише реалізувати свій момент.

У нас сильний та дружній колектив. У перерві ми підтримали Романа Дідика. Нічого страшного не сталось. Ми здобули перемогу", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти київського Динамо.