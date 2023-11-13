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Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні здолав Чорноморець.

Чорноморець — Рух 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Таллес, на рахунку якого один із голів, прокоментував успіх власного колективу.

"Хочу подякувати всім партнерам за їхній характер та те, як команда боролась за перемогу до останньої хвилини. Ми продемонстрували хорошу гру проти сильного суперника і задоволені, що здобули позитивний для нас результат.

Команді подобається той футбол, у який грає Рух. Ми виконували установку тренерського штабу й мали багато моментів аби відзначитись. Добре, що я реалізував пенальті, але в мене ще була нагода, коли я влучив у стійку воріт. Також кілька разів Чорноморець урятував їхній голкіпер.

Для мене цей гол був дуже важливим. Хочу його присвятити своїй майбутній дитині, адже зовсім скоро моя дружина народить сина", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти київського Динамо.