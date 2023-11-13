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Захисник Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Львівський Рух напередодні в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв Чорноморець.

Чорноморець — Рух 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Олексій Сич прокоментував успіх власного колективу.

"Ми перемогли, адже не здавались, ішли до кінця й гнули свою лінію, граючи в свій звичний футбол. Перемога закономірна, адже в першому таймі Чорноморець не створив жодного моменту. Та й загалом ми фактично двічі забили у свої ворота. Але емоції неймовірні, бо вдалось перемогти.

В епізоді, коли ми пропустили другий гол, стався збіг обставин. У тому моменті мені не пощастило, не знаю, як ще описати те, що сталось, інакше це не назвати. Хотів вибити м’яч, а сталась така зрізка.

Нам дуже подобається грати в інтенсивний футбол. Завдяки такій грі ми можемо здобувати результат. Футболісти отримують задоволення, коли перемагають в атакуючому стилі.

Коли Плюман бив по воротах, то в голові були думки: "Не бий, ні, не треба!" Але Фредді красень — забив неймовірний гол", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти київського Динамо.