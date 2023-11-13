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Голкіпер Дніпра-1 прокоментував перемогу над Шахтарем.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні обіграв донецький Шахтар у гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Воротар СК Євгеній Волинець після завершення гри розповів про власні враження від протистояння.

"Зрозуміло, що після матчу гарні емоції й позитивний настрій. Після фінального свистка дали волю емоціям, трохи покричали, але головне, що ми сьогодні перемогли, причому перемогли абсолютно заслужено. Будемо рухатись далі. А зараз ми закрили цей важкий місячний період, коли було багато матчів.

Зараз трошки відпочинемо і будемо готуватися на заключні три матчі у цьому календарному році.

Хвилювання перед грою жодного не було, але я все робив для того, щоб нормально відновитись і мені вдалося це зробити. Слава Богу, що все вдало пройшло.

Звісно, коли ти пропускаєш на 5-й хвилині матчу, то твій настрій спадає, але в нас сильна команда, ми зуміли зібратись і переломити хід поєдинку.

Зрозуміло, що ми грали проти дуже сильного суперника, який вміє й любить грати з м’ячом. Деякий час нам треба було грати в захисті, але ми це перетерпіли, а гол у роздягальню після стандарту нам надав впевненості.

У другому таймі також два голи-красені нам дуже допомогли, після чого ми вже грали за рахунком.

Просто фантастичні голи! Коли Бодя Лєднєв забив Металісту 1925, я розумів, що це просто нереальний гол. Теж саме й зараз. Такі голи з власних воріт дуже зручно дивитись.

Гуцуляку вдалося також провести ударний місяць і добре, що він сьогодні забив. Олексій, на мій погляд, тільки красені-голи й уміє забивати.

Чим займатимусь під час перерви? Повертаюсь до Дніпра. Оскільки я багато пропустив, то треба і відпочити, і попрацювати. Треба повертати ту форму, котра у мене була до травми", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме домашній матч проти одеського Чорноморця.