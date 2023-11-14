Україна

Полтавський колектив довгий час залишався непереможним.

Жіноча команда Ворсли поступилася у чемпіонаті України вперше за 2,5 роки.

Колектив програв донецькому Шахтарю через гол захисниці Олександри Янєви. Окрім того, Ворскла також не забила пенальті на початку другого тайму.

Наразі полтавська команда іде другою у таблиці жіночого чемпіонату України.

Також Ворскла в статусі діючого володаря золотих медалей вилетіла у кваліфікації Ліги чемпіонів від Роми.