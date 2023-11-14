Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мотиваційні слова головного тренера збірної України.

Керманич збірної України Сергій Ребров розповів, що матч відбору на чемпіонат Європи проти Італії є найважливішою битвою року для синьо-жовтих.

"Початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії", — написав Ребров.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.