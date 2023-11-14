Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 14 листопада 2023, 15:00 Ребров: Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії Мотиваційні слова головного тренера збірної України. СЕРГІЙ РЕБРОВ, УАФ 14 листопада 2023, 15:00 Керманич збірної України Сергій Ребров розповів, що матч відбору на чемпіонат Європи проти Італії є найважливішою битвою року для синьо-жовтих. "Початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії", — написав Ребров. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy) Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Люди Сергій Ребров Команди Італія Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте