Україна

Агенти зірвали трансфер Дмитра Годі до львівських Карпат.

Верес на своєму офіційному сайті повідомив, що агенти Максим Карагодін і Микита Швець віднині є персонами нон грата для їхнього клубу.

"Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим футболістам українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси", — йдеться у повідомленні клубу.

Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, причиною такого рішення стала ситуація навколо трансферу Дмитра Годі до Карпат. Сума переходу становила 500 тисяч доларів.

Однак угода була зірвана завдяки непорозумінню між керівниками рівненського клубу та FAMK GROUP, агентами якого є Максим Карагодін і Микита Швець. У вирішальний момент переговорів 18-річний хавбек зник з офісу Карпат.