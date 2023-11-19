Україна

Захисник прийшов до криворізького клубу з великими амбіціями.

Португальський новачок криворізького Кривбасу, захисник Рафаель Бандейра дав перше інтервʼю у якості гравця червоно-білих.

"Я чув багато про Україну, знаю що йде несправедлива війна, яку розпочала росія. Сподіваюсь, що невдовзі ваша країна переможе і буде встановлений мир. Щодо клубу, то дуже радий приєднатися до Кривбасу. Я ознайомився з умовами тренувань та проживання – все на дуже високому рівні.

Знаю, що я - перший португалець в історії ФК Кривбас. Я перевіряв склад команди за останні роки. Цей факт для мене є великою мотивацією показати свої найкращі якості та гідно представити Португалію в Україні.

Скаути Кривбасу вийшли на мого агента та почали перемовини. Коли мій представник розповів про варіант з Кривбасом, то я сказав, що мене все влаштовує. Особливих перешкод не було.

Я вважаю, що моя адаптація в Україні проходить нормально. Раніше я грав в Італії та Франції, і все було добре. Не думаю, що виникнуть проблеми тут. Тож я сподіваюсь на швидку адаптацію у Кривбасі.

Я слідкував за чемпіонатом України цього сезону та бачив класні матчі у виконанні Кривбасу. Мене вразила гра команди та її результати. Це також вплинуло на мій вибір. Щодо головного тренера, це Юрій Вернидуб — дуже кваліфікований спеціаліст. Він добре співпрацює з молодими гравцями та вміє розкривати таланти. Це дуже добре для моєї кар’єри.

Номер 25 завжди був зі мною по життю – це знають мої рідні, товариші та партнери по командах. Цей номер щасливий для мене, тож я не хочу щось змінювати в цьому плані.

Окрім праворуч в захисті я можу грати як вінгер, а також можу зіграти на лівому фланзі. Проте я буду діяти на тій позиції, де потрібно буде тренеру.

Сезон доволі довгий, тому я хочу допомагати своїй новій команді та прогресувати від матчу до матчу. Разом з Кривбасом я хочу пробитися до єврокубків. Відчуваю, що нашій команді це під силу", — сказав Бандейра.

У цьому сезоні він устиг відіграти по одному матчу в другому дивізіоні Португалії та Кубку місцевої ліги (135 хвилин).