Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський фахівець висловився з приводу нового/старого правила на Євро.

Нещодавно, УЄФА скоротила заявку збірних на Євро-2024 з 26 до 23 футболістів. З цього приводу свій коментар дав головний тренер збірної АнгліЇ Гарет Саутгейт. Його слова наводить The Standard.

"Ми повертаємося до заявки із 23 футболістів на чемпіонаті Європи. Це змінює хід думок, тому що на останніх двох турнірах ми мали таку свободу в плані вибору складу, що можна було брати гравців, які не повною мірою підходили команді.

Цього разу фізичний стан гравців, їхня здатність взяти участь у шести-семи матчах протягом короткого проміжку часу, буде справді важливим чинником. Добре подумаємо, чи варто брати фізично вразливих футболістів.

Також, з одного боку, можна взяти двох футболістів на одну позицію, але кориснішими будуть більш універсальні виконавці", — поділився своєю думкою Саутгейт.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.