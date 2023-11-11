Через істотний вплив погодних умов команди не могли розраховувати на якісний футбол.
Олександрія — Верес, фото УПЛ
11 листопада 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Верес 1:0
Гол: Безерра, 82
На 21-й хвилині Джевані (Олександрія) не забив пенальті (воротар).
Олександрія:
Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Копина — Сігеєв (Кулаковський, 69), Шостак, Плакса (Кравченко, 87) — Джевані (Безерра, 69), Погорілий (Кулаков, 69), Шулянський (Базаєв, 90+2).
Верес:
Когут — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Вовченко (Шевченко, 67) — Кухарук (Світюха, 89), Кучеренко — Шестаков, Яго (Блізніченко, 80), В. Шарай (Ковалюк, 89) — Гайдучик (Гакман, 80).
Попередження: Логінов, Шостак, Скорко — Жуліо Сезар, Вовченко, Яго, Балан.