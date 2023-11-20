Український функціонер бачить прогрес в грі футболіста "аристократів".
Палкін, La Repubblica
20 листопада 2023, 17:30
Гененральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін ивсловився стосовно прогресу вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Його слова наводить La Repubblica.
"Він додає з кожним місяцем.
Михайло, приїхавши до Англії, перебував під величезним тиском з боку журналістів та фанатів, і він був зовсім один.
Попередні три роки він грав на порожніх стадіонах через пандемію коронавірусу та війну в Україні.
Він мав складний період в Англії, але тепер цей етап позаду. Зараз Мудрик показує чудові результати у Челсі та збірній України", — сказав Палкін.