Україна

Український функціонер бачить прогрес в грі футболіста "аристократів".

Гененральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін ивсловився стосовно прогресу вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Його слова наводить La Repubblica.

"Він додає з кожним місяцем.

Михайло, приїхавши до Англії, перебував під величезним тиском з боку журналістів та фанатів, і він був зовсім один.

Попередні три роки він грав на порожніх стадіонах через пандемію коронавірусу та війну в Україні.

Він мав складний період в Англії, але тепер цей етап позаду. Зараз Мудрик показує чудові результати у Челсі та збірній України", — сказав Палкін.