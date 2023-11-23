Україна

Український півзахисник може перебратись в Італію.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може зробити великий стрибок у клубній кар'єрі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Судаков став однією із головних цілей Ювентуса на трансферному ринку.

Ювентус влаштовує ціна на українця, яка складає 30 млн євро, трансфер півзахисника може відбутися вже в січні. Але "бьянконеррі" не хочуть поспішати та можуть відкласти підписання Георгія до літа.

У поточному сезоні Судаков провів 14 матчів за Шахтар: на його рахунку 3 голи та 1 асист.

Раніше повідомлялось, що Судаков підписав контракт із ProStar.