Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар Сергія Станіславовича після жеребкування плей-оф відбору до Євро.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував сьогоднішні результати жеребкування плей-оф відбору Євро-2024.

"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-оф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.

Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі.

Хто з опонентів (Ізраїль — Ісландія) став би кращою опцією для нашої команди в боротьбі за путівку на Євро-2024? Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плей-оф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників — ось це дуже важливо! Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", — цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Півфінал відбудеться 21 березня 2024 року, фінал — 26 березня.