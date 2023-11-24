Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 листопада та розпочнеться о 19:00.

Донецький Шахтар та Полісся розпочнуть програму п'ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Арена Львів у Львові.

П'ЯТНИЦЯ, 24 ЛИСТОПАДА, 19:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тур стартує з матчу, який стане гідною окрасою всього кола, не кажучи про ігровий день. Дуель Шахтаря та Полісся трохи несподівано стала зустріччю другої та четвертої команд ліги – і вже точно мало хто чекав, що четвертими до звітної гри будуть підходити саме “гірники”.

Полісся все впевненіше та впевненіше затримується у верхівці турнірної таблиці. Вже про “просто” потрапляння до єврокубків і не йдеться: п'яте місце за підсумками сезону можна вважати завданням-мінімум. Апетит приходить під час їжі, і зараз Полісся на такому ходу, що має, як мінімум, прагнути взяти максимум у всіх матчах року, що залишилися.

Про амбіції Шахтаря в чемпіонаті України говорити вже років 20 просто безглуздо. Зрозуміло, що навіть із таким Поліссям “гірники” домінуватимуть та володітимуть м'ячем – але це дає житомирцям можливість демонструвати свою кращу сторону. Якщо винести за дужки екстремум імені Колоса (команда майже не пропускає, але й майже не забиває, і ні на що серйозне не претендує), то саме у Полісся найнепробивніша оборона ліги.

До речі, хоча Шахтар нижче у таблиці, у нього до збірних їздили практично всі. Хто не в національну команду, той у молодіжну, хто не в українську, той у грузинську – Ракицькому з Чигринським, звичайно, є що згадати, але взагалі в цей десяток днів їм мало бути нудно. У Полісся один Смоляков їздив до молодіжної збірної – навіть Макуана не потрапив до складу збірної Конго. Перевага в ігровій свіжості буде на боці житомирців.

До речі, біля Полісся повернувся Будкiвський. Чесно кажучи, команда і без нього грала-забивала так, що може встати питання необхідності форварда. Але це, звичайно, нісенітниця. Для нинішньої УПЛ Будковський – дуже сильний гравець, а для Полісся він просто ватажок зграї. Ймовірно, грати повний матч, проти такого суперника, Філіп ще не готовий – але це означає лише те, що в Полісся є топ-джокер у другому таймі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може пропустити 700-й гол у Чемпіонатах України (ще 2 м’ячі).

Полісся може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

Гольова серія Шахтаря в УПЛ продовжується 41 гру – 91 гол, а на своєму полі – 19 ігор: 38 голів.

Безпрограшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї.

Безнічийна серія Шахтаря на своєму полі в УПЛ триває 12 ігор: 10 перемог та 2 поразки.

Підопічні Юрія Калітвінцева з різних клубів УПЛ можуть 10-й раз зіграти внічию.

150-й матч в УПЛ може провести Микола Матвієнко (Шахтар).

25-й гол в УПЛ може забити Мар’ян Швед, 15-й – Дмитро Чигринський, 10-й – Дмитро Криськів, Єгор Назарина (усі – Шахтар).

Лукас Тейлор (Полісся) в минулому Чемпіонаті виступав саме за Шахтар.

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