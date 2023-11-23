Кияни оголосили про незначні зміни у часі початку гри.
Динамо - Рух, фото киян
23 листопада 2023, 22:28
У рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме львівський Рух на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. На своєму офіційному сайті кияни повідомили про зміни у часі початку матчу.
У заяві "динамівців" йдеться про те, що чинником таких змін є можливе погіршення погодних умов у день гри.
"Стартовий свисток на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пролунає у неділю, 26 листопада, о 15:00, а не о 17:00, як планувалося раніше", — вказано на сайті.
Нагадаємо, слідкувати за цим протистоянням у форматі текстової онлайн-трансляції можна буде на нашому сайті.