Україна

Кияни оголосили про незначні зміни у часі початку гри.

У рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме львівський Рух на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. На своєму офіційному сайті кияни повідомили про зміни у часі початку матчу.

У заяві "динамівців" йдеться про те, що чинником таких змін є можливе погіршення погодних умов у день гри.

"Стартовий свисток на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пролунає у неділю, 26 листопада, о 15:00, а не о 17:00, як планувалося раніше", — вказано на сайті.

Нагадаємо, слідкувати за цим протистоянням у форматі текстової онлайн-трансляції можна буде на нашому сайті.