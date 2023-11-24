Україна

Це вже "Шахтарський" футбол чи ще ні?

У рамках 15-го туру УПЛ донецький Шахтар зіграв в безгольову нічию з житомирським Поліссям (0:0).

Після призначення на посаду головного тренера "гірників" Маріно Пушича, донецька команда провела вже шість матчів в усіх турнірах і тільки в єдиному з них забила більше одного гола. Це сталося у протистоянні з сумською Вікторією (3:0) в рамках Кубку України.

Також зазначимо, що у Шахтаря під керівництвом нового головного тренера тільки три перемоги у шести матчах, з яких лише одна в УПЛ (у матчі з київським Динамо 1:0 ред.).

Наступний матч донецького Шахтаря відбудеться 28 листопада проти бельгійського Антверпена в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Початок гри о 19:45 за київським часом.