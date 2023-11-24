Україна
24 листопада 2023, 21:07
Полісся в меншості перервало серію з результативних поєдинків Шахтаря
Команда Маріно Пушича зупинились на позначці у 41 гру поспіль із забитими м'ячами в рамках УПЛ.
Шахтар — Полісся, фото ФК Шахтар Донецьк
24 листопада 2023, 21:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Полісся 0:0
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 11), Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Кащук, 77) — Сікан (Келсі, 73).
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Шаповал (Смоляков, 46) — Крушинський (Кушніренко, 64), Танковський — Козак, Грицук (Аріелсон, 78), Макуана (Шастал, 46) — Будківський (Огіря, 88).
Попередження: Судаков — Шаповал, Аріелсон, Танковський
На 90+2-й хвилині був вилучений В’ячеслав Танковський (Полісся) (друге попередження).