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Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 листопада 2023 року, 19:00.

У рамках матчу-відкриття п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар приймав житомирське Полісся на Арені Львів.

Чемпіонат України після паузи на матчі національних збірних зустрів глядачів досить цікавою вивіскою. Проте, на жаль, ні Шахтар, ні Полісся, не зуміли порадувати вболівальників результативними діями.

Поєдинок більше запам'ятався травмами Коноплі та Макуани, а також вилученням Танковського наприкінці гри. Останнім "гірники" скористатися просто не встигли, оскільки це сталося аж на 90+2 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Полісся у 15 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Шахтар — Полісся 0:0

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 11), Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Кащук, 77) — Сікан (Келсі, 73).



Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Шаповал (Смоляков, 46) — Крушинський (Кушніренко, 64), Танковський — Козак, Грицук (Аріелсон, 78), Макуана (Шастал, 46) — Будківський (Огіря, 88).



Попередження: Судаков — Шаповал, Аріелсон, Танковський



На 90+2-й хвилині був вилучений В’ячеслав Танковський (Полісся) (друге попередження).