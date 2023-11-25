Донецький Шахтар на своїй сторінці в Instagram опублікував момент скандального фолу проти захисника клубу Валерія Бондаря.

Шахтар — Полісся 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 24.11.2023

Порушення сталося на 10-й хвилині матчу "гірників" проти Полісся. За нього захисник житомирян Владислав Шаповал отримав жовту картку від головного арбітра матчу Ігоря Пасхала.

Нагадаємо, спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вже прокоментував цей епізод.  