Україна 25 листопада 2023, 23:08 У Шахтарі показали момент скандального фолу проти Бондаря Захисник Полісся отримав за своє порушення жовту картку. Фол проти Бондаря, фото Шахтар 25 листопада 2023, 23:08 Донецький Шахтар на своїй сторінці в Instagram опублікував момент скандального фолу проти захисника клубу Валерія Бондаря. Шахтар — Полісся 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 24.11.2023 Порушення сталося на 10-й хвилині матчу "гірників" проти Полісся. За нього захисник житомирян Владислав Шаповал отримав жовту картку від головного арбітра матчу Ігоря Пасхала. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) Нагадаємо, спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вже прокоментував цей епізод. Люди Валерій Бондар Владислав Шаповал Команди Полісся Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте