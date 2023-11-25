Україна

Спортдир донеччан звернувся до УАФ.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна дав оцінку матчу з Поліссям (0:0), суддівству в цій грі та чемпіонаті України загалом.

"По-перше, хочу привітати Полісся з заробленим очком. Хороша команда, бажаю їм удачі надалі в чемпіонаті України. Ми грали дуже добре, заслуговували на більше, але, на жаль, в останніх двох іграх УПЛ здобули лише одне очко. Та найголовніше те, що ми граємо добре і створюємо моменти, а реалізація прийде, і з такою грою результат теж буде. Зараз для нас дуже важливо підготуватися до поєдинку з Антверпеном і зробити все можливе, аби залишитися у єврокубках. Це дуже важливо для Шахтаря та для українського футболу.

На жаль, хочу ще раз повернутися до вчорашньої гри, де суддя VAR пан Балакін припустився дуже серйозної помилки. І мовчати про це ми більше не можемо. Від початку чемпіонату футболісти Шахтаря отримали п’ять червоних карток. З них три вилучення, на мою думку, були справедливими. Проте навіть легші наші фоли закінчувалися вилученнями, а вчора на 10-й хвилині була чиста червона картка на Бондарі, і це навіть ніхто не обговорює. Не знаю, до кого з цим звертатися, тому звертаюся до УАФ та відповідних органів і хочу сказати, що це вже не випадковість.

Мені це нагадало попередній чемпіонат, коли Мудрик у матчі з Рухом отримав червону картку на рівному місці. На початку цього чемпіонату Бондаренко, який узагалі в житті не фолив, уже дві червоні отримав, а також Чигринський, Ракіцький, Гочолеішвілі – я хочу, щоб усі подивилися на ці червоні картки та порівняли з учорашнім фолом, де картку не дали.

Ви знаєте, що Шахтар купив дві системи VAR, Полісся придбало один VAR – і це не для того, щоб їх судили якось інакше, а щоб в українському футболі були порядок та чесність. Але хочу сказати, що іноді краще, аби арбітри судили без VAR, бо я розумію помилки арбітрів, адже вони також люди, я розумію помилки, коли VAR немає. Проте вчора була чиста помилка, яка не є випадковою.

Тому звертаюся, аби цей момент розібрали. Пан Балакін судив у Європі, наскільки я розумію, дві гри протягом останніх трьох-чотирьох тижнів. Я пана Балакіна вважаю молодим і перспективним арбітром, але вчора він припустився дуже серйозної помилки, яка не відповідає його рівню. І я гадаю, що з таким підходом українські арбітри ненадовго затримаються у Європі.

І нехай на мене ніхто не ображається, але більшість арбітрів могли б подивитися на Катерину Монзуль та її бригаду, на те, як вони судять. Вони можуть стати прикладом для дуже багатьох арбітрів в Україні", — цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Полісся.