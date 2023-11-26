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Керманич Вересу прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Рівненський Верес напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв харківський Металіст 1925.

Верес — Металіст 1925 4:3 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "червоно-чорних" Сергій Лавриненко після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Насправді, зараз емоцій не залишилося взагалі. Усі залишились на футбольному полі. Дуже важка гра. Ми контролювали хід матчу, але в другому таймі два пропущені м'ячі все перевернули з ніг на голову.

Але я дякую хлопцям за проявлений характер. І після 0:1, і після 2:3 — вони продовжували битись за перемогу. Знайшли сили й емоції та вирвали перемогу! Звісно, зараз усі в піднесеному настрої.

Ще тиждень тому Віталію Дахновському робили операцію — витягали спицю з ключиці. Він пропустив майже все перше коло. Це дійсно була втрата для нас. Сьогодні його швидкість нам дуже допомогла. Коли є такий швидкий гравець — це завжди плюс для команди.

Жовта картка Євгенія Шевченка в епізоді із першим пропущеним голом? Я бачив, наскільки емоційно заведеною виходила команда на гру. Це надмірне бажання виграти. Не впорався з емоціями, де потрібно було зіграти розумніше. Добре, що не наразився там на вилучення. Це помилка, але Євгеній впорався з емоціями, забив і загалом провів доволі хороший матч.

Не буває ігор, у яких ніхто не помиляється. Інакше б усі матчі завершувалися б із рахунком — 0:0. Для вболівальників сім голів — це цікавий матч. А в тренерів гра декілька років життя сьогодні забрала.

Ця перемога дає нам шанси боротися далі. Перемога в цій грі була для нас стратегічно важливою. Потрібно було знайти баланс між емоціями й самою грою. Молодці, що впорались з емоціями і перемогли. Дуже радий за Миколу Гайдучика. Він дуже давно не забивав і сьогодні приніс перемогу команді. Але загалом — усі молодці. Це результат роботи команди.

Налаштовуємось і готуємось до матчів із Поліссям і Шахтарем", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес проведе гостьовий матч проти житомирського Полісся.