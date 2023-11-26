Київське Динамо та львівський Рух зіграють на полі стадіону Динамо ім. В  Лобановського в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги над криворізьким Кривбасом (2:0), залучив до стартового складу Сироту в центрі оборони, тоді як Буяльський повернувся на позицію під нападником, яким цього разу буде Беніто.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (3:2), використав із перших хвилин Едсона в трикутнику в центрі поля.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Беніто.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Пономаренко, Ванат, Андрієвський, Малиш, Михавко, Царенко, Біловар, Рамадані.

Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Таллес — Квасниця, Пастух, Соломон-Отабор.

Запасні: Ледвій, Паньків, Холод, Довгий, Лях, Кітела, Підгурський, Федор, Карабін, Климчук, Альваренга.

Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.