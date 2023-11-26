Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та львівський Рух.
Беніто, фото ФК Динамо Київ
26 листопада 2023, 14:05
Київське Динамо та львівський Рух зіграють на полі стадіону Динамо ім. В Лобановського в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Олександр Шовковський, після перемоги над криворізьким Кривбасом (2:0), залучив до стартового складу Сироту в центрі оборони, тоді як Буяльський повернувся на позицію під нападником, яким цього разу буде Беніто.
Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (3:2), використав із перших хвилин Едсона в трикутнику в центрі поля.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Беніто.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Пономаренко, Ванат, Андрієвський, Малиш, Михавко, Царенко, Біловар, Рамадані.
Запасні: Ледвій, Паньків, Холод, Довгий, Лях, Кітела, Підгурський, Федор, Карабін, Климчук, Альваренга.
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Таллес — Квасниця, Пастух, Соломон-Отабор.
Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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