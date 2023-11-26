Україна

Причиною стали "складні погодні умови".

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія на власному полі мала приймати київську Оболонь.

Проте, через погодні умови цей поєдинок було перенесено на невизначений термін.

"Матч 15 туру УПЛ сезону 2023/2024 Олександрія — Оболонь, що мав відбутися сьогодні, 26.11.2023 о 15:00, перенесено через складні погодні умови в Олександрії.

Таке рішення було прийнято головним арбітром матчу Дмитром Кривушкіним за результатами інспекції поля КСК "Ніка".

Про нову дату матчу 15 туру VBET Ліги сезону 2023/2024 Олександрія — Оболонь буде повідомлено додатково", — сказано на офіційному сайті Олександрії.