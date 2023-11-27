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Півзахисник Динамо Київ поділився враженнями від перемоги над Рухом.

Київське Динамо в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі впевнено обіграло львівський Рух.

Динамо Київ — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв, на рахунку якого другий м’яч у цій зустрічі, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Від перемог враження завжди позитивні. У турнірній таблиці ми зараз перебуваємо не у тому становищі, щоб звертати увагу на якість гри, головне для нас — здобувати очки. Перемоги мають додавати нам позитиву, наснаги та підштовхувати розвиватися, як команді, адже Динамо — це обличчя футбольної України. Як я вже сказав, такі успіхи спонукають нас рухатися уперед.

Додаткової принциповості в матчі проти Руху не було. Ми просто знали, що суперник дуже добре почав чемпіонат, у його складі є багато молодих хлопців, у яких, можливо, не так багато досвіду, але є вогонь в очах.

Звісно, ми розуміли, що гра буде важкою, але налаштовувалися, як завжди. На будь-яку гру Динамо має виходити, як чемпіон, та відповідно грати. Не завжди це вдається, але нам вже нікуди відступати.

Мабуть, віддали перевагу суперникам після першого голу більше на підсвідомості: якщо перемагаєш, починаєш грати за рахунком. Ми забили, розуміли, що Рух бігтиме вперед, а нам не можна було розкриватися і дозволити їм зрівняти рахунок.

Потихеньку робили свою справу, у нас були чудові контратаки, після яких ми ще у першому таймі могли закрити гру, забивши значно більше, аніж два м’ячі.

Ми всі вже дорослі футболісти, можемо між собою говорити на полі та коригувати свої дії.

Реванш за нічию в минулому сезоні? Можна й так сказати. Чесно кажучи, я не пам’ятаю, як ми тоді зіграли, адже у минулому сезоні розгубили дуже багато очок, не лише у матчах проти Руху. Незалежно від імені суперника, зараз ми маємо вигравати кожен матч.

Не те, щоб пресинг працював у цій грі… Ми дивились і розбирали Рух дуже довго й ґрунтовно. Одним із наших завдань було тиснути, коли їхній воротар починав атаки. Ми знали, хто кого мав пресингувати, і це два рази спрацювало. Значить, установку тренера виконали, хоча дещо й не вдалось.

Я — фланговий нападник, давно не забивав, отримував багато критики. Я дуже чекав на цей гол, поставив перед собою завдання більше бити по воротах, але у перші хвилини не міг влучити у сітку. Гадаю, цей м’яч має підштовхнути мене та команду до наступних голів та перемог у майбутньому.

Віримо в те, що результати ставатимуть все кращими. Ми почали рух угору, але у цьому потрібна стабільність", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная.