Україна

Захисник Руху поділився враженнями від поразки проти Динамо Київ.

Львівський Рух напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо в гостьовому протистоянні.

Динамо Київ — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "жовто-чорних" Віталій Роман після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Жодна команда не може завжди перемагати. На жаль, у нас не склалась гра в матчі проти Динамо. Ми планували зовсім інакше діяти на полі, але пропустили два голи та у підсумку програли.

Утім, футболісти підтримали один одного, тож рухаємось далі.

У першому таймі команда ще створювала моменти, але у другій половині матчу Динамо взяло гру під свій контроль. Вони не дали нам створити жодного моменту, ми не могли навіть втекти в контратаку", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у луганської Зорі.