Адміністрація УАФ запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес 25 січня 2024 року.
Андрій Павелко, УАФ
27 листопада 2023, 12:57
Українська асоціація футболу отримала письмові рішення органів управління 32 членів УАФ із вимогою про скликання позачергового конгресу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Згідно з регламентом, процедура скликання позачергового конгресу УАФ офіційно розпочалася. Про це УАФ вже проінформувала ФІФА та УЄФА.
Зазначається, що позачерговий конгрес має бути проведений не пізніше ніж за 60 днів з моменту отримання адміністрацією УАФ отриманих листів із пропозиціями.
З цього випливає, що позачерговий конгрес УАФ має відбутися 25 січня 2024 року.
Нагадаємо, на конгресі має бути обраний новий президент УАФ, який замінить Андрія Павелка, який перебуває у СІЗО через звинувачення у присвоєнні коштів на будівництво заводу зі створення штучних полів.