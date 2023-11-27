Українська асоціація футболу отримала письмові рішення органів управління 32 членів УАФ із вимогою про скликання позачергового конгресу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Згідно з регламентом, процедура скликання позачергового конгресу УАФ офіційно розпочалася. Про це УАФ вже проінформувала ФІФА та УЄФА.

Зазначається, що позачерговий конгрес має бути проведений не пізніше ніж за 60 днів з моменту отримання адміністрацією УАФ отриманих листів із пропозиціями.

З цього випливає, що позачерговий конгрес УАФ має відбутися 25 січня 2024 року.

Нагадаємо, на конгресі має бути обраний новий президент УАФ, який замінить Андрія Павелка, який перебуває у СІЗО через звинувачення у присвоєнні коштів на будівництво заводу зі створення штучних полів.