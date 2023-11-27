Україна

Адміністрація УАФ запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес 25 січня 2024 року.

Українська асоціація футболу отримала письмові рішення органів управління 32 членів УАФ із вимогою про скликання позачергового конгресу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Згідно з регламентом, процедура скликання позачергового конгресу УАФ офіційно розпочалася. Про це УАФ вже проінформувала ФІФА та УЄФА.

Зазначається, що позачерговий конгрес має бути проведений не пізніше ніж за 60 днів з моменту отримання адміністрацією УАФ отриманих листів із пропозиціями.

З цього випливає, що позачерговий конгрес УАФ має відбутися 25 січня 2024 року.

Нагадаємо, на конгресі має бути обраний новий президент УАФ, який замінить Андрія Павелка, який перебуває у СІЗО через звинувачення у присвоєнні коштів на будівництво заводу зі створення штучних полів.