Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та одеський Чорноморець.

Дніпровський Дніпро-1 та одеський Чорноморець зіграють поміж собою в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Дніпро-Арена.

Юрій Максимов, після перемоги над донецьким Шахтарем (3:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Роман Григорчук, на тлі поразки від львівського Руху (2:3), використав із перших хвилин Путрю та Васильєва в лінії захисту, тоді як Шпорн зіграє в опорній зоні, а Ієде очолить атаку.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Горін, Вітіньйо, Є. Пасіч, Горбунов, Каплієнко, Маркос Андре, Кравець, Танчик, Пасіч.



Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Брагару — Кузик, Шпорн, Авагімян — Бадібанга, Ієде, Штогрін.