Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Дніпра-1 (2:5).

"В команді з дисципліною все в порядку, але помилки бувають. Ми констатуємо факт, і додаємо до цього, що нажаль наші моменти не закінчилися голом. То були стовідсоткові моменти. Реалізуй ми їх, то результат міг би бути іншим. Але що зараз про це казати? Ми свої моменти не забили.

Дуже важко організовувати гру, щоб вилучення на неї не вплинуло. Ви будете сміятися, але ми над цим працюємо. Після кількох вилучень ми багато працюємо теоретично над тим, щоб підсилити нашу гру у меншості. Ми половину матчів граємо у меншості, тому нам треба це тренувати.

Звісно, що воно вплинуло на гру, але в якій саме ступені сказати важко, адже ви бачили, скільки моментів ми створили вдесятьох. Було у нас три-чотири нагоди, коли треба було забивати. Можу сказати, що сьогодні вилучення вплинуло на нашу гру в найменшій мірі, у порівнянні з іншими поєдинками, коли ми грали у меншості", - наводить слова Григорчука прес-служба дніпрян.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Чорноморець.