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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 листопада 2023 року, 17:00.

Дніпро-1 у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв одеський Чорноморець (5:2).

Перемогу команді Юрія Максимова принесли забиті м'ячі у виконанні Філіппова, Адамюка, Лєднєва, Танчика та Мірошниченка. За "моряків" відзначилися Кузик та Волинець, який зрізав м'яч у свої ворота.

Також додамо, що з 26 хвилини команда Романа Григорчука грала у меншості після вилучення Артура Авагімяна, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Чорноморець в 15 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Чорноморець 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Лєднєв, 59, Танчик, 90, Мірошніченко, 90+2 — Волинець, 22 (автогол), Кузик, 76.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко (Горбунов, 90+3), Рубчинський — Гуцуляк (Маркос Андре, 90+3), Піхальонок (Вітіньйо, 78), Лєднєв (Кравець, 81) — Філіппов (Танчик, 46).

Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Брагару — Кузик, Шпорн (Бойчук, 89), Авагімян — Бадібанга, Ієде (Вакула, 86), Штогрін (Хадіда, 89).

Попередження: Сарапій — Путря, Бадібанга, Штогрін.

На 26 хвилині був вилучений Артур Авагімян (Чорноморець) (грубе порушення).