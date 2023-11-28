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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер Дніпра-1 Юрія Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (5:2).

"У Філіппова досить серйозна травма. Йому наступили на гомілкостоп. Будемо робити МРТ і головне, щоб хоча б перелому не було. Тому ми і зробили заміну, випустивши Танчика, а Філіппов вже не міг грати.

Чорноморець – це теж дуже гарна команда. Там захисники добре м’ячом володіють і один в один гарно грають, не бояться розпочинати атаку. За рахунку 3:1 ми намагалися контролювали м’яч, але пропустили і була якась суєта. Це все складова футболу. Динамо вигравало у Полісся 2:1, але кияни програли 2:3. Ми теж побоювалися, щоб не довести до цього.

У нас у цьому році ще дві гри – це буде початок другого кола. Ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі покаже час", — наводить слова Максимова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Чорноморець.