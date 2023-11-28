Україна

Незважаючи на невдоволення "гірників" УАФ захистила своїх арбітрів після гри з Поліссям.

Комітет арбітрів УАФ пояснив трактування ігрового епізоду у матчі 15 туру УПЛ між донецьким Шахтарем та житомирським Поліссям.

Шахтар — Полісся. Арбітр — Ігор Пасхал. 10 хвилина.

Рішення на полі: штрафний удар/жовта картка.

Правильне рішення: штрафний удар/жовта картка.

Пояснення: гравця № 11 ФК Полісся (Владислав Шаповал — прим.), який намагається вести боротьбу за м'яч, випереджає суперник, який зіграв першим. Як це часто трапляється в таких ситуаціях, контакту між ступнями гравців не уникнути, а отже, це сталося ненавмисно через запізнення гравця ФК Полісся.

При цьому цей прийом не містив у собі такої інтенсивності або сили, щоб створити загрозу здоров'ю суперника. Із цієї причини це потрібно вважати фолом, що було скоєно у нерозсудливій манері, а сама динаміка та інтенсивність не містила в собі надмірної сили або жорстокості, незважаючи на те, що точка контакту була трохи вище, ніж за звичайного наступу.

VAR: VAR правильно обмежується перевіркою того, що сталося, оскільки арбітр правильно виніс попередження гравцю № 11 ФК Полісся.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки матчів минулого 15 туру УПЛ.