Україна

Своє, рідне.

Такий собі, чесно кажучи, вийшов тур. Подібні ігрові дні найкраще підкреслюють, що УПЛ перетворюється на якийсь другорядний, додатковий турнір.

Чемпіон країни – Шахтар, грає явний матч туру з Полісся. Коли цю гру ставлять? На п'ятницю. Віце-чемпіон – Дніпро-1, його гра з Чорноморцем теж має класну вивіску – і ця гра в понеділок. Одним потрібно перед Лігою чемпіонів підготуватися, іншим після збірних отримати якнайбільше часу – а в результаті на всю неділю у нас одна-єдина гра, причому явно слабша за вивіскою.

Символічно, що під час туру УПЛ у рейтингу коефіцієнтів УЄФА опустилася на 18-е місце. Це сталося, звичайно, не через погану картинку самих матчів УПЛ, а через програш Зорі Маккабі, але все одно дуже схоже, що для багатьох учасників чемпіонату цей чемпіонат не на першому місці. Можливо, УПЛ потрібно менше йти на поводу бажань топ-клубів, бо коли з першої трійки минулого чемпіонату на вихідних не грає ніхто – це просто вирок лізі.

Подивитися в турі, при цьому, було на що.

Учасники єврокубків визначились?

Головний висновок, який хочеться зробити після такого туру: “найнепередбачуваніший сезон в історії УПЛ” ризикує прикотитися до найпередбачуванішої боротьби за єврокубкову зону. Хіба що Ворскла чи Чорноморець виграють Кубок, але на це у суперництві із Шахтарем особливо мало шансів.

Полісся та Кривбас уперто відмовляються відкочуватися вниз. Вони демонструють не те, що гідний опір грандам, а рівну боротьбу. Шахтар із команд топ-5 не обіграв нікого – його успіхи починаються із шостого місця, де знаходиться Динамо. При цьому “гірники”, звичайно, принаймні з пелотоном бали збирають стабільно і з топ-5 нікуди не подінуться. Перші ж матчі Шовковського продемонстрували, що нікуди звідти не подінеться і Динамо, а про Дніпро-1 у контексті його форми за Максимова навіть думати за межами топ-5 безглуздо.

Показово, що 0:0 з Шахтарем те саме Полісся досягло, незважаючи на травму Макуани. У нього досить глибокий і якісний склад, щоб навіть під час гри перебудуватися – а в обороні без Бені відпрацьовувати, мабуть, навіть краще. І саме в цій стабільності полягає різниця між топ-5 та рештою. Чорноморець, Рух, тим більше Ворскла і, вибач, Господи, Зоря можуть видати концерт, але їм принципово не вистачає стабільності. Буквально в цьому турі одесити змогли нав'язати боротьбу лідеру чемпіонату, змогли забити йому більше того ж Шахтаря – але за рахунку 2:3 Брагару привіз два голи так, як не привозять навіть у договірних матчах.

Інше питання, що це заняття п'ятьох вільних стільцiв п'ятьма клубами – востаннє. У всякому разі, після сезону-24/25 і в найближчому майбутньому перспектива, за якої у нас буде п'ять команд у єврокубках, не проглядається. Далі будуть строго чотири єврокубкові місця – а це означає, що боротьба буде лише гострішою.

Скандал туру-1

При цьому після матчу з Поліссям Шахтар знову залишився незадоволеним суддівством. Настільки, що навіть спортивний директор Даріо Срна вийшов у люди:

«На жаль, хочу ще раз повернутися до вчорашньої гри, де суддя VAR пан Балакін припустився дуже серйозної помилки. І мовчати про це ми більше не можемо. З початку чемпіонату футболісти„Шахтаря отримали п'ять червоних карток. Із них три вилучення, на мою думку, були справедливими. Проте навіть легші наші фоли закінчувалися видаленнями, а вчора на 10-й хвилині була чиста червона картка на Бондарі, і це навіть ніхто не обговорює.

Пан Балакін судив у Європі, наскільки я розумію, дві гри протягом останніх трьох-чотирьох тижнів. Я пана Балакіна вважаю молодим і перспективним арбітром, але вчора він припустився дуже серйозної помилки, яка не відповідає його рівню. І я думаю, що з таким підходом українські арбітри ненадовго затримаються у Європі».

Іронічно, що відразу після цього Балакін, не вважайте за пафос, увійшов до історії українського футболу. Микола обслужить матч Зальцбурга та Сосьєдада у найближчому турі Ліги чемпіонів – і це перше призначення українського арбітра на груповий етап турніру з... Краще сядьте. 1998-го року Василь Мельничук працював гру Атлетика та Русенборга – і після цього українці навіть Золотих м'ячів заслужили більше, ніж призначень на матчі головного єврокубку.

Але, так чи інакше, Шаповал проти Бондаря справді зіграв грубо. Пасхал, який судив гру, вирішив обмежитися жовтою карткою. Але тут показово, що навіть представник Шахтаря вважав за краще звинуватити арбітра VAR: Пасхал епізод міг не роздивитися, тоді як Балакін не міг його не бачити і мав попросити колегу хоча б подивитись повтор.

Шахтарю не вистачає бомбардира

Хто ваш улюблений речник в українському футболі? Особисто для мене це Степаненко. Поки все оточення капітана “гірників” істерить і провокує, Тарас каже чітко, по суті та без самолюбування. Після Полісся він теж сказав речі, які сильно контрастують із повісткою від прес-служби клубу.

“Не вистачає забитого гола, десь майстерності не вистачає. Сьогодні було достатньо моментів, щоби забити. Контролювали гру, але якщо ти не забиваєш, то важко вигравати матчі. Тому тут ми можемо звинувачувати лише себе.

Можливо, десь треба над цим компонентом доопрацьовувати, бо ми знаємо, що проти нас завжди команди обороняються у низькому блоці, і іноді важко розкривати такий масивний блок. Але моменти були, й потрібно просто реалізовувати”.

Справді, арбітраж арбітражем, але навряд чи Пушич розраховував на те, що його команда з десятої хвилини гратиме у більшості. Звичайно, й тренер, і капітан, і всі гравці готувалися до гри 11 на 11, яка і сталася – і в ній Шахтар створив критично мало. Звичайно, Бойко по старій пам'яті витяг дуже багато, цікаво підключався Бондар – але в тому й річ, що центральний захисник у цій грі ніс набагато більше небезпеки, ніж нападник.

Сікан вже набрав цілу колекцію яскравих хайлайтів, але не вистачає стабільності. На один відмінний матч у нього два провальні, і так уже досить давно. На Траоре, з урахуванням його криштальності, розраховувати вже дивно. Значить, чекаємо, коли Келсі буде готовий грати по 90 хвилин – а поки що через це гірше реалізує свій потенціал, наприклад, Зубков. Олександр обіграє суперників, але віддати потенційно гольовий пас йому нема на кого.

Скандал туру-2

Верес в одній грі видав 40% від своєї результативності в 13 попередніх матчах, разом узятих, Металіст 1925 продемонстрував 25% — загалом, два автобуси раптово видали гольове шоу. Цьому сприяло суддівство, яке сильно вдарило по гостях.

Окей, із червоною карткою на сьомій хвилині арбітри УПЛ продемонстрували нетипову послідовність: фол Курило схожий на фол Безкоровайного у минулому турі. Добре, Ткачук у середині другого тайму неакуратно зіграв проти Дахновського і сам винен, що подарував пенальті у й близько не критичній ситуації. Але на останніх секундах Металіст 1925 року точно заробив пенальті! Могла бути ураганна нічия 4:4, чудово продовжила б логічний ряд: на початку року Верес зіграв із іншим харківським клубом 5:5.

Число туру

Так несподівано потрапити під шквал атак Вереса не пощастило Максиму Цвіренку – тренеру-аналітику Металіста 1925 року, який очолив команду на один матч. Олег Голодюк на цей тур був дискваліфікований, тож харків'янами у Рівному керував тренер, якому 6 грудня виповниться лише 25 років.

Скандал туру-3

Але взагалі, найбільш очевидне свавілля відбулося у грі двох команд на “О”. Оболонь приїхала до Олександрії, дізналася, що поле однойменної команди не готове для гри, поїхала назад – і по дорозі назад потрапила в справжню бурю. У результаті сил “пивовари”, які повернулися додому лише о четвертій годині ранку, витратили сил набагато менше, ніж якби вони ще й зіграли. А головне, що в якийсь момент їм таки доведеться їхати в Олександрію знову.

Ніколи не вболівав за “пивоварів”, але це просто неподобство. Чому клуб, який фінансують аграрії, єдиний у лізі не може привести до ладу своє поле? Якщо Олександрія не в змозі розібратися з внутрішніми проблемами, вона має отримувати технічні 0:3 та думати над своєю поведінкою. Від того, що команда Ротаня чисто по грі не готова до дуже багатьох суперників, її матчі не переносять.

Помилки туру

Динамо продовжує перемагати за Шовковського, але робить це так, що його складно розхвалювати. Після перемоги завдяки неймовірним помилкам центральних захисників Кривбасу прийшла перемога завдяки феєрії від воротаря Руху. Обидва голи, які провели кияни, були наслідком явних помилок Юрія Герети!

Зрозуміло, що Рух забив не сам собі, і для цього потрібно було включити пресинг із перших хвилин. Видно, що Динамо вишиковує оборону: дві гри на нуль, ще й проти таких суперників, при Луческу здавалися нездійсненною мрією. Але коли обидва голи ще у першому таймі привозить жахливою грою ногами голкіпер, перемагати завжди простіше.

Здається, що з вірністю одному (вірному) курсу Рух заграється. Намагаючись виставити весь склад із перспективної молоді (тiєї самої молоді, яку сам приводив до чемпіонства на юніорському рівні), Пономарьов спочатку поставив у рамку воріт 20-річного Ледвія, потім довірився 19-річному Гереті – але помиляються що той, що інший. А на лаві весь сезон сидить один із найстабільніших воротарів ліги: Юрій Паньків, який за віком якраз Герета і Ледвій, разом узяті.

Ейджизм, як він є.

Подія туру

Втім, списувати всі успіхи лише на суперників також не можна. Про ренесанс Динамо говорить щонайменше той факт, що перший гол за киян провів Владислав Кабаєв. Тридцять шість матчів знадобилося вінгеру, за якого Зорі заплатили більше мільйона євро, щоб уперше відзначитися за новий клуб.

Звісно, вітаємо Кабаєва, але глобально це ще одне підтвердження наївності динамівської селекції. Буває, що неможливо передбачити, як заграє в Україні бразилець із Серії Б, але тут все було дуже просто з погляду тактики. Кабаєв був класний тільки на просторі, Зоря після його відходу заграла в позиційних атаках лише краще – а в матчах проти суперників, які закриваються, Кабаєв виявився малокорисним. Навіть Руху він забив у той рідкісний момент, коли суперник вирішив пограти, а не відбитися.

Дебют туру

Володимир Шаран покинув Минай. Сумно, дуже шкода, що все закінчується саме так – але, як здається, йому й самому було нецікаво продовжувати роботу на словацькому кордоні. Ту ж Олександрію, яка з кожним тижнем все ближче до вильоту, він виводив на практично космічні за теперішніх часів висоти – можливо, дочекається оффера звідти.

Так чи інакше, а команду очолив Желько Любенович: легіонер за паспортом, давно наш по суті. Желько в Україні із 2006-го, коли його підписав саме Кривбас. Приємно бачити легенду Зорі та Таврії у новій ролі – але від чергової поразки команду не врятував і він. За відчуттями, один вилітаючий вже визначився – навіть Зоря, яка на 15-му місці, виглядає на голову сильнішою за цей Минай.

Цитата туру

Віктор Скрипник після 0:0 з ЛНЗ сказав: “Півмоменту у нас, півмоменту у них. Боротьба, біганина...”

Вичерпно.

Гол туру

Чорноморець знову програв, але м'яч Кузика був настільки м'ячем престижу, насrільки це взагалі можливо:

Збірна туру

Тренер: Юрій Вернидуб (Кривбас)

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА 1 Дніпро-1 15 10 3 2 24 13 11 33 2 Кривбас 15 9 3 3 27 14 13 30 3 Полісся 15 9 3 3 22 10 12 30 4 Шахтар 13 7 4 2 22 13 9 25 5 Рух 15 6 6 3 24 18 6 24 6 Динамо Київ 12 7 1 4 27 16 11 22 7 Колос 14 4 8 2 11 9 2 20 8 Чорноморець 14 6 1 7 23 21 2 19 9 Ворскла 15 5 4 6 15 23 -8 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14 17 -3 17 11 Металіст 1925 14 4 3 7 15 19 -4 15 12 Оболонь 14 3 4 7 10 20 -10 13 13 Олександрія 14 3 4 7 8 18 -10 13 14 Верес 14 2 5 7 14 23 -9 11 15 Зоря 12 2 4 6 13 17 -4 10 16 Минай 15 0 6 9 6 24 -18 6

Вiталiй Пасiчний, Football.ua