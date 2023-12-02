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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Полісся.

Рівненський Верес у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги на останніх секундах номінально гостьової гри здобув нічию проти житомирського Полісся.

Полісся — Верес 1:1 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "червоно-чорних" Сергій Лавриненко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Емоції — позитивні. Ми ні в чому не поступались сьогодні Поліссю. А це — команда, яка бореться за найвищі позиції у турнірній таблиці. По грі ми непогано протидіяли житомирянам. Урятували гру на останніх секундах. І нічия, я вважаю, закономірний результат. Бо суперник не мав великої кількості моментів, а рикошет став причиною пропущеного нами м'яча.

Ми ризикували під завісу гри. Спершу випустили другого нападника. Потім позаду взагалі один захисник залишився. Навіть Жуліо Сезар грав на атаку. Врятували гру, бо дуже хотіли цього. Звісно, ми хотіли перемогти сьогодні. Але нічия в матчі з таким суперником — це теж гідний результат.

Нам весь цей сезон дається непросто. Лише зараз повернувся після травми Віталій Дахновський, який додав нам швидкості. А зараз футбол дуже інтенсивний. Усі команди намагаються високо пресингувати, інтенсивність гри виросла.

Тому швидкісні гравці ще більшу роль відіграють. І за рахунок просто контролю м'яча ніхто нікого не обіграє. Усі мають можливість пресингувати і якісно переходити з оборони до атаку.

Щодо селекції — ми хотіли б посилити взимку позицію центрфорварда, додати швидкості на флангах. Додати варіативності. Але це не так просто в наших умовах. Хоча ми прагнутимемо цього.

Ми втратили за ходом сезону декілька важливих очок. Були матчі, де ми могли перемагати, але не перемогли. Цей чемпіонат — дуже рівний. Навесні конкуренція ще більше зросте. І кожен може обіграти кожного", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях проти донецького Шахтаря.