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Представник Полісся прокоментував нічию проти Вересу.

Житомирське Полісся в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги на останніх секундах номінально домашньої гри на рівненському Авангарді втратило перемогу над рівненським Вересом.

Полісся — Верес 1:1 Відео голів і огляд матчу

Асистент головного тренера "вовків" Володимир Книш після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Бойова гра. Так вона по-бойовому на ножах і завершилася. Ніхто сьогодні не хотів програвати. І Верес, напевно, заслужив на свій гол.

Зараз такий чемпіонат, що кожен може виграти в кожного. Ця гра тому підтвердження. Тому на турнірну таблицю краще не зважати.

Щодо Бені Макуана. Він тиждень не тренувався, отримав травму у матчі з Шахтарем. Тому, сьогодні він зіграв стільки, скільки міг.

Ми не змогли реалізувати свою територіальну перевагу. Верес добре грав у низькому і середньому блоці. Тому, ми не створили багато шансів", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти дніпровського Дніпра-1.